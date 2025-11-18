Вопрос о том, скоро ли завершится спецоперация на Украине, беспокоит многих. Мирные тенденции, которые были заложены летом 2025 года, в итоге так и не нашли своего продолжения. Боевые действия идут, и для ВСУ на фронте ситуация складывается плачевно. Российские войска освобождают всё больше территории, с украинской стороны наблюдаются массовые потери. При этом руководство киевского режима продолжает жертвовать всем, в том числе людьми, ради того, чтобы продлить свою власть.
Ожидается ли в ближайшее время завершение СВО? Когда мир всё-таки наступит? На эти вопросы на канале «Тотальный дзен» ответила известная шаманка Кажетта Ахметжанова.
Кажетта увидела, что до 2030 года не будет мирного периода на Украине. При этом сама СВО может завершиться раньше:
Она обращает внимание, что у некоторых правителей бывает очень тяжёлая карма. И политиков с такой кармой на Украине было достаточно много. Все они кровожадно рвались к тому, чтобы занять заветные позиции во власти:
Что касается президентства Владимира Зеленского, то Кажетта отмечает, что ему уготована очень печальная судьба. Сейчас он пребывает в напряжении, после всего произошедшего с Украиной его могут убрать.
Свой сценарий, по словам шаманки, Зеленский уже отработал.