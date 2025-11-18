Вопрос о том, скоро ли завершится спецоперация на Украине, беспокоит многих. Мирные тенденции, которые были заложены летом 2025 года, в итоге так и не нашли своего продолжения. Боевые действия идут, и для ВСУ на фронте ситуация складывается плачевно. Российские войска освобождают всё больше территории, с украинской стороны наблюдаются массовые потери. При этом руководство киевского режима продолжает жертвовать всем, в том числе людьми, ради того, чтобы продлить свою власть.

Ожидается ли в ближайшее время завершение СВО? Когда мир всё-таки наступит? На эти вопросы на канале «Тотальный дзен» ответила известная шаманка Кажетта Ахметжанова.

Кажетта Ахметжанова, кадр из видео канала «Тотальный дзен»

Кажетта увидела, что до 2030 года не будет мирного периода на Украине. При этом сама СВО может завершиться раньше:

— Там соединение Луны, Марса и Сатурна будет «идти» до 2028 года. Они сами призвали эту войну, 30 лет боролись за власть. Они притянули бога войны, — говорит Кажетта.

Она обращает внимание, что у некоторых правителей бывает очень тяжёлая карма. И политиков с такой кармой на Украине было достаточно много. Все они кровожадно рвались к тому, чтобы занять заветные позиции во власти:

— Много лет правили люди с токсичным отношением. Президенты не берегли свой народ, не задумывались о нём. Они неосознанно воспитали фашизм на Украине, — говорит Кажетта Ахметжанова.

Что касается президентства Владимира Зеленского, то Кажетта отмечает, что ему уготована очень печальная судьба. Сейчас он пребывает в напряжении, после всего произошедшего с Украиной его могут убрать.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

— Либо он замаскируется и уйдёт в тень, либо его поменяют. Год-два, и его уберут, — предсказывает Кажетта.

Свой сценарий, по словам шаманки, Зеленский уже отработал.