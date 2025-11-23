Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 23 ноября, 2025
-0.3 C
Рязань
Интересное

Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября для всех знаков зодиака

Анастасия Мериакри

Неделя с 24 по 30 ноября обещает быть размеренной. Важно не спешить с выводами. Наибольший успех ждет тех знаков, которые способны учитывать обстоятельства. Внимательность к деталям, тактичность и мягкость в общении — вот что сейчас особенно важно.

Финансовые решения лучше принимать ближе к концу недели. Постарайтесь избегать эмоциональных трат, особенно в период с 24 по 25 ноября. Благоприятные дни для финансовых операций: 27, 28 и 29 ноября.

Овен

На предстоящей неделе на работе произойдут перемены, требующие гибкости и отсутствия спешки. Для достижения согласия между разными людьми необходимо проявить дипломатичность. К концу недели общение станет более легким, и вы обретете ясность в своих действиях.

Совет: действуйте без спешки и избегайте резких высказываний.

Удачные дни: 25 и 27 ноября. Неблагоприятный день: 28 ноября.

Звездные подсказки:

  • Во вторник важно сохранять самообладание.
  • В четверг предстоят важные переговоры, идеи и укрепление связей.
  • В субботу старайтесь избегать импульсивных покупок.

Телец

На неделе вы почувствуете стремление к стабильности и предсказуемости. Домашние дела, наведение порядка и спокойное планирование принесут гармонию. Старайтесь не принимать решения под влиянием эмоций и не делать поспешных выводов.

Совет: замедлите темп, чтобы достичь большей точности.

Удачные дни: 28 и 30 ноября. Неблагоприятный день: 26 ноября.

Звездные подсказки:

  • Во вторник будьте мягче и добрее.
  • В четверг принимайте практичные решения.
  • В пятницу найдите время для отдыха и уютного вечера.

Близнецы

Сосредоточьтесь на анализе, документах и деталях. Вернитесь к старым задачам, так как там вы найдете ценные ресурсы. Дома обсудите обязанности, а на работе столкнетесь с конкуренцией, которую можно преодолеть спокойствием.

Совет: избегайте суеты и эмоциональной реакции.

Удачные дни: 26 и 28 ноября. Неблагоприятный день: 24 ноября.

Звездные подсказки:

  • В понедельник разложите все по порядку.
  • В четверг отдавайте предпочтение коротким и ясным диалогам.
  • В субботу уделите время восстановлению.

Рак

На этой неделе важно быть точным в словах, письмах и обещаниях. Перепроверяйте все дважды, чтобы избежать недоразумений. Ваша чувствительность к словам партнеров может усилиться, поэтому выбирайте мягкий тон.

Совет: меньше полагайтесь на догадки, больше на конкретные факты.

Удачные дни: 27 и 29 ноября. Неблагоприятный день: 26 ноября.

Звездные подсказки:

  • Во вторник перепроверяйте договоренности.
  • В среду используйте мягкую коммуникацию.
  • В пятницу воздержитесь от покупок.

Лев

Возможны резкие изменения в планах, поэтому оставьте запас времени. Конкуренция на работе усилится, но сохраняйте уверенность и чувство меры. В отношениях поднимайте серьезные темы.

Совет: не настаивайте, лидируйте мягко, но уверенно.

Удачные дни: 25 и 29 ноября. Неблагоприятный день: 28 ноября.

Звездные подсказки:

  • В понедельник составьте план и оставьте запас времени.
  • В среду избегайте жестких оценок.
  • В субботу планируйте встречи, вдохновляйтесь и общайтесь с друзьями.

Дева

Ваше преимущество — в документах, системности и аккуратности. Проверьте расчеты, формулировки и цифры. Старайтесь не критиковать себя и близких слишком строго.

Совет: идеальность не всегда важна — пусть будет достаточно хорошо.

Удачные дни: 24 и 28 ноября. Неблагоприятные дни: 26 и 27 ноября.

Звездные подсказки:

  • Во вторник сосредоточьтесь на точности.
  • В четверг избегайте конфликтов.
  • В пятницу уделите внимание своему здоровью.

Весы

Неделя обещает быть насыщенной переговорами и финансовыми вопросами. Важно стремиться к гармонии интересов и искать компромиссы. Сохраняйте дипломатичность, и это откроет перед вами новые возможности.

Совет: сосредоточьтесь на главном и не пытайтесь угодить всем.

Удачные дни: 26 и 29 ноября. Неблагоприятный день: 24 ноября.

Звездные подсказки:

  • Понедельник — настройтесь на конструктивный лад.
  • Среда — будьте внимательны к своим границам.
  • Суббота — время уделить внимание дому и уюту.

Скорпион

Основное внимание уделите финансовой аккуратности. Проверьте все документы, условия и договоры. Ваша сила на этой неделе — интуиция и умение глубоко анализировать.

Совет: не торопите события — ваши ощущения верны.

Удачные дни: 28 и 30 ноября. Неблагоприятный день: 27 ноября.

Звездные подсказки:

  • Вторник — стратегия молчания и наблюдения.
  • Четверг — держите бюджет под контролем.
  • Пятница — избегайте напряженных обсуждений.

Стрелец

События будут меняться, поэтому гибкость и быстрая реакция — ваши лучшие союзники. Появятся новые идеи и предложения, а также новые знакомства. Не берите на себя слишком много задач сразу.

Совет: сконцентрируйтесь на одной задаче.

Удачные дни: 26 и 30 ноября. Неблагоприятный день: 29 ноября.

Звездные подсказки:

  • Понедельник — уточните все детали.
  • Среда — избегайте перегрузок.
  • Суббота — внимание финансам и аккуратности.

Козерог

На этой неделе важно соблюдать порядок, структуру и проверять все документы. Умение сохранять спокойствие станет вашим главным преимуществом. В личной жизни старайтесь проявлять мягкость.

Совет: действуйте методично и контролируйте свои эмоции.

Удачные дни: 24 и 27 ноября. Неблагоприятный день: 30 ноября.

Звездные подсказки:

  • Вторник — тщательно проверяйте цифры.
  • Четверг — не критикуйте, а проявляйте больше тепла.
  • Пятница — совершайте только необходимые покупки.

Водолей

Коммуникации и логика будут на высоте. Хорошее время для установления четких границ и откровенных разговоров. Важно не распыляться на мелочи.

Совет: говорите прямо и ясно.

Удачные дни: 25 и 27 ноября. Неблагоприятный день: 29 ноября.

Звездные подсказки:

  • Понедельник — формулируйте свои мысли четко.
  • Среда — сохраняйте нейтралитет.
  • Суббота — время уделить себе.

Рыбы

Финансы и документы требуют вашего внимания. Главное — не поддаваться эмоциям, а руководствоваться фактами. Конец недели принесет вдохновение.

Совет: доверяйте интуиции, но действуйте обдуманно.

Удачные дни: 28 и 29 ноября. Неблагоприятный день: 25 ноября.

Звездные подсказки:

  • Вторник — наведите порядок в документах.
  • Четверг — держите эмоции под контролем.
  • Пятница — соблюдайте режим.

Другие материалы рубрики

Названы три знака зодиака, которых ждёт небывалое счастье до конца 2025 года

Кажетта оставила пророчество по завершению СВО на Украине: Зеленский уже отработал свой сценарий

Индийский монах предсказал череду жутких событий до 2040 года

Сербский старец оставил предупреждение для России на 2026 год: берегите свои дома

Вспыло удивительное пророчество Жириновского о судьбе США и семьи Трампа

Запад омрачён жутким пророчеством Нострадамуса на 2026 год

Самые читаемые материалы

Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...