Суббота, 23 сентября, 2023
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Информация о продаже «завода Яндекса» в Рязани не соответствует действительности

7info
Фото: Авито

Информация о продаже «завода Яндекса» в Рязани не соответствует действительности. Об этом сообщили в Корпорации развития Рязанской области.

Ранее на Авито появилось объявление о продаже производственного комплекса по адресу: село Тюшево, улица Парковая, 1. На картах это место отмечено как «Центр открытых разработок».

Объявление опубликовала крупная компания, занимающаяся недвижимостью.

Ранее сообщалось о строительстве в Рязани предприятия по производству компьютерных серверов. Инвесторами проекта выступили «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte.

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