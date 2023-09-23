Информация о продаже «завода Яндекса» в Рязани не соответствует действительности. Об этом сообщили в Корпорации развития Рязанской области.

Ранее на Авито появилось объявление о продаже производственного комплекса по адресу: село Тюшево, улица Парковая, 1. На картах это место отмечено как «Центр открытых разработок».

Объявление опубликовала крупная компания, занимающаяся недвижимостью.

Ранее сообщалось о строительстве в Рязани предприятия по производству компьютерных серверов. Инвесторами проекта выступили «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte.