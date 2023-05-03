«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte построили в Рязани завод по выпуску серверов

«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte построили в Рязани завод по производству компьютерных серверов, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, производство продукции планируется запустить в 2023 году. «Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard, по мнению экспертов, к 2024 году продукция из Рязани может занять до 10% российского рынка, составив конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro.

Соглашение о строительстве предприятия на территории индустриального парка «Рязанский» было подписано тогдашним губернатором Рязанской области Николаем Любимовым в 2021 году. Сообщалось, что инвестиции составят миллиард рублей.

Яндекс, «Ланит», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что Яндекс и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, Яндекс и «Ланит» — выделят инвестиции, а кроме того, «Ланит» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.

Первым проектом Яндекса на территории Рязанской области стал созданный в 2012 году в городе Сасово крупнейший в России дата-центр для обработки и хранения данных — Дата-центр ООО «Яндекс ДЦ».