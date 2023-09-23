Суббота, 23 сентября, 2023
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Производство «Яндекса» под Рязанью продают за 1,2 миллиарда рублей

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Фото: Авито

На Авито появилось объявление о продаже производственного комплекса на территории индустриального парка «Рязанский» в селе Тюшево.

На геометке здание отмечено как «Центр открытых разработок».

По сообщению «МедиаРязани», это совместное производство «Яндекса», группы компаний «Ланит», производителя компьютерной техники «Gigabyte» и банка ВТБ.

Здание предназначалось для изготовления электроники OpenYard, однако в июне появилась информация, что «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей для продажи своих долей.

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