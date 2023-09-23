Производство «Яндекса» под Рязанью продают за 1,2 миллиарда рублей

На Авито появилось объявление о продаже производственного комплекса на территории индустриального парка «Рязанский» в селе Тюшево.

На геометке здание отмечено как «Центр открытых разработок».

По сообщению «МедиаРязани», это совместное производство «Яндекса», группы компаний «Ланит», производителя компьютерной техники «Gigabyte» и банка ВТБ.

Здание предназначалось для изготовления электроники OpenYard, однако в июне появилась информация, что «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей для продажи своих долей.