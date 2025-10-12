ИИ «оживит» сотню фотографий Сергея Есенина, показав его жизненный путь

В Челябинске 18 октября состоится открытие уникальной выставки «История русской души» (6+), организованной Московским государственным музеем Сергея Есенина, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным историческим музеем Южного Урала.

Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения поэта и включает около 100 фотографий, многие из которых были «оживлены» с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, передает ТАСС.

По словам министра, выставка позволяет проследить жизненный путь Сергея Есенина от его родного села Константиново в Рязанской области до Москвы и Санкт-Петербурга через визуальные образы деревни, природы и городской жизни начала XX века.

Особое внимание на выставке будет уделено центральным и подлинным артефактам, таким как посмертная маска поэта, бюст и прижизненные издания его книг, которые предоставил главный редактор альманаха «Есенинский вестник» Алексей Казаков. Для воссоздания атмосферы того времени экспозиция дополнена предметами быта из фондов музеев.

Сергей Есенин, один из самых известных российских поэтов Серебряного века, оставил значительный след в литературе благодаря своему тонкому лиризму, мастерству описания сельских пейзажей и жизни русских крестьян.