Понедельник, 13 октября, 2025
7.2 C
Рязань
Общество

ИИ «оживит» сотню фотографий Сергея Есенина, показав его жизненный путь

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

В Челябинске 18 октября состоится открытие уникальной выставки «История русской души» (6+), организованной Московским государственным музеем Сергея Есенина, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным историческим музеем Южного Урала.

Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения поэта и включает около 100 фотографий, многие из которых были «оживлены» с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, передает ТАСС.

По словам министра, выставка позволяет проследить жизненный путь Сергея Есенина от его родного села Константиново в Рязанской области до Москвы и Санкт-Петербурга через визуальные образы деревни, природы и городской жизни начала XX века.

Особое внимание на выставке будет уделено центральным и подлинным артефактам, таким как посмертная маска поэта, бюст и прижизненные издания его книг, которые предоставил главный редактор альманаха «Есенинский вестник» Алексей Казаков. Для воссоздания атмосферы того времени экспозиция дополнена предметами быта из фондов музеев.

Сергей Есенин, один из самых известных российских поэтов Серебряного века, оставил значительный след в литературе благодаря своему тонкому лиризму, мастерству описания сельских пейзажей и жизни русских крестьян.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Последние новости

Автомобиль врезался в столб на проезде Яблочкова в Рязани

На месте работают сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.

Состояние некоторых пострадавших после пожара в Старожиловском районе оценивается как крайне тяжелое, открыт сбор средств

Причиной возгорания, по данным следствия, стала утечка бытового газа из централизованной системы газоснабжения.

Директор рязанского лесопарка получил травму головы топором во время боя в доспехах

Инцидент произошёл на первенстве и чемпионате Рязанской области по рукопашному бою, который состоялся 11 октября.

Священник объяснил, можно ли брать еду с поминок

Священник отметил, что в «околоцерковном народе» бытует болезненное мнение, будто «смертность, как вирус передаётся через предметы», связанные с похоронами.

Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Сапожковском районе 

По информации источника РИА 7info, столкнулись «Фольксваген Поло», в котором ехала семья с ребёнком, а также ВАЗ-2114, в котором находились двое местных жителей.

Диабет пятого типа признан официально

По данным медиков, им могут страдать от 20 до 25 миллионов человек из стран с низким уровнем дохода.

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами — версия спасателя

По мнению эксперта, именно самовольное решение семьи стало первой и главной проблемой. Инструкторы, как правило, хорошо подготовлены и отлично знают особенности местности и погоды.

Урожайность зерновых культур в Касимовском округе увеличилась на 27%

За последние три года более 2,5 тысяч гектаров неиспользуемых земель были вовлечены в сельскохозяйственный процесс.

Новый макет Свято-Троицкого собора, уничтоженного в 1936 году, установили в Скопине

Территория была благоустроена в рамках проекта «Гончарная сказка Скопина», занявшего первое место на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Прокуратура сообщила подробности ДТП, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

На 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Европейский антициклон и дожди: погода в Рязанской области на следующей неделе

К концу предстоящей недели ожидается вытеснение циклонических вихрей обширным европейским антициклоном

Специалисты погрузили 671 сваю в рамках строительства моста через Оку

Параллельно с текущими работами по погружению свай на обоих берегах ведутся дополнительные мероприятия.

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

FT: США активно помогают Украине наносить удары по России, чтобы «заставить почувствовать боль»

По данным FT, американская разведка предоставляет Киеву данные для нанесения ударов по важным российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные далеко за линией фронта.

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.