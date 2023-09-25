Худсовет поддержал проект ремонта подземного перехода у «Барса» в Рязани

Художественный совет города Рязани поддержал основные аспекты дизайн-проекта ремонта подземного перехода у ТД «Барс». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В составе худсовета: начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Алексей Крутов, архитекторы, художники, дизайнеры.

Авторы проекта планируют сохранить керамические панно с видами Рязани. Дополнительно прорабатываются способы навигации социально значимых объектов, планируется поставить стенд с исторической информацией.

Капремонт перехода с реконструкцией ливнёвки и насосной станции запланирован на 2024 год.