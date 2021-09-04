ХК «Рязань» назвал актуальный состав перед домашними играми

В воскресенье, 5 сентября, хоккейный клуб «Рязань» стартует в первенстве ВХЛ. Сезон рязанцы начнут серией домашних матчей.
В первой игре «горожане» встретятся с «Дизелем».
Актуальный состав клуба на этот момент опубликован в официальной группе ВКонтакте.
Вратари:
Дмитрий Годес, Сергей Денисов
Нападающие:
Исаак Валицкий, Данила Волонцевич, Леон Замбахидзе, Иван Иванов, Владимир Карпов, Станислав Кондратьев, Ростислав Халиуллин, Максим Кориневский, Сергей Кузнецов, Никита Куракин, Виктор Пластинин, Артём Прохоров, Александр Репьях, Максим Седов, Георгий Юров, Андрей Ревацкий, Дмитрий Гундырев, Леонид Пасманик
Защитники:
Андрей Голиков, Георгий Дедов, Николай Полунин, Максим Сергеев, Алексей Слепцов, Олег Сосунов, Денис Назаров, Кирилл Басистый
Также командированные хоккеисты из клуба-партнёра КХЛ «Витязь»:
Вратари: Дорожко Максим
Нападающие: Никита Гончаров, Иван Зинченко, Данил Зиновьев
Защитники:
Игорь Рыдченко, Николай Буренов, Михаил Епишин.