ХК «Рязань-ВДВ» продолжает борьбу в плей-офф ВХЛ

Во вторник, 25 марта, хоккеисты «Рязани-ВДВ» проведут второй матч в 1/8 финала плей-офф ВХЛ.
К сожалению первая встреча в гостях с «Югрой» завершилась сухим поражением рязанцев со счётом — 0:3. Сегодня второй матч в Ханты-Мансийске.
После этого команды переедут в Рязань: игры во Дворце спорта «Олимпийский» пройдут 28 и 30 марта. В официальной группе «Рязани-ВДВ» ВКонтакте сообщается, что в продаже появились билеты на стоячие места на балконе. На матче ожидается уже традиционный для Рязани аншлаг.