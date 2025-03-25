ХК «Рязань-ВДВ» продолжает борьбу в плей-офф ВХЛ

Во вторник, 25 марта, хоккеисты «Рязани-ВДВ» проведут второй матч в 1/8 финала плей-офф ВХЛ.

К сожалению первая встреча в гостях с «Югрой» завершилась сухим поражением рязанцев со счётом — 0:3. Сегодня второй матч в Ханты-Мансийске.

Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

— Это плей-офф и это только первый шаг. Конечно, мы понимали какая будет игра, настраивали ребят. Хоть мы недавно встречались на льду и по ходу сезона не смогли забить, как и сегодня, к сожалению.

После этого команды переедут в Рязань: игры во Дворце спорта «Олимпийский» пройдут 28 и 30 марта. В официальной группе «Рязани-ВДВ» ВКонтакте сообщается, что в продаже появились билеты на стоячие места на балконе. На матче ожидается уже традиционный для Рязани аншлаг.