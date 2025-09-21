Воскресенье, 21 сентября, 2025
Рязань
ХК «Рязань-ВДВ» обыграл «Горняк-УГМК» со счетом 5:2

Анастасия Мериакри
Фото: группа ХК "Рязань- ВДВ" ВКонтакте

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» обыграл хоккейный клуб из города Верхняя Пышма «Горняк-УГМК» со счетом 5:2. Матч состоялся в Рязанском ДС «Олимпийский» 20 сентября.

В первой же атаке на третьей минуте игры «Рязань-ВДВ» забили свою первую шайбу. Весь первый период прошел для рязанцев под знаком атаки: за 20 минут игры шайбы трижды поразили ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали: Владислав Лещенко, Григорий Козлов и Эдуард Гиматов. Сопернику удалось дважды забить в наши ворота.

Второй период остался без заброшенных шайб.

Итоговый период стал для рязанцев успешным: удалось забить еще две шайбы. ХК «Горняк-УГМК» не повезло. Матч завершился со счетом 5:2.

«Перед игрой мы внесли глобальные корректировки, рокировки, схемы на предстоящий матч. Это принесло свои плоды. Но в целом тут надо отметить ребят: они прислушались и старались максимально сконцентрированно выполнить игровое задание. Делали правильные вещи, полностью отдались игре и целеустремленно достигли положительного результата — и у них это получилось», — прокомментировал результаты игры Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ».

Главный тренер «Горняка-УГМК» Алексей Алексеев объясняет проигрыш игрой в неравных составах.

«Основное — это игра в неравных составах. Я думаю, что второй период был за нами. Соперника с победой, болельщиков ваших с победой. Мы готовимся к следующему выезду», — сказал Алексей Алексеев.

