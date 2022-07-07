ХК «Рязань» сменил название и начал подготовку к новому сезону

Хоккейный клуб «Рязань» в новом сезоне ВХЛ будет играть с другим названием — «Рязань-ВДВ». Молодёжная команда клуба выступит под названием МХК «Рязань-ВДВ».

Найти на сайте клуба информации о причинах смены имени команды не удалось, зато там есть интервью с новым наставником Алексеем Ардашевым.

Разговор состоялся сразу по окончании первой ледовой тренировки команды на предсезонном сборе. Занятие продолжалось два часа. 34 игрока вышли на площадку в две «смены» по часу. Главный тренер и его помощники работали на льду всё это время.

Александр Ардашев, фото ХК «Рязань-ВДВ»

— Рассчитываем создать хорошую боеспособную команду, которая выполнит поставленные задачи, — сказал Александр Ардашев. — Надеемся порадовать игрой рязанских болельщиков. Ждём от них поддержки и заполненных на все сто процентов трибун. Каждая амбициозная команда ставит перед собой задачу как минимум завоевать место в плей-офф. А максимум — пройти чем дальше, тем лучше. Понятно, что и каждый амбициозный тренер ставит перед собой только максимальную задачу. Поэтому лично передо мной задача стоит так: занять место в восьмёрке. И это — как минимум.

Приглашение в Рязань специалист назвал большим вызовом. Ардашев имеет опыта работы в Высшей лиге — в 2008–2010 годах возглавлял ступинский «Капитан», затем — подольскую «Рысь». После этого работал в структуре «Локомотива».

К сезону команда будет готовиться в Рязани, условия для этого есть. Запланировано 11 контрольных матчей, включая предсезонный турнир в Тамбове.

Получить информацию о составе, которым тренерский штаб располагает на данный момент, можно из информации о первой ледовой тренировке.

Хоккеисты вышли на площадку в две «смены». В составе первой тренировались вратари Дмитрий Годес, Егор Гуськов, Максим Клоберданец; защитники Андрей Голиков, Олег Гофман, Алексей Гришин, Роман Кривошеев, Даниил Параничев, Николай Полунин, Евгений Сулимов; нападающие Денис Баранов, Иван Безруков, Михаил Бицадзе, Сергей Большаков, Леонид Климов, Андрей Ревацкий, Александр Ремов, Григорий Селезнёв, Вадим Хамидулин.

Во второй «смене» на лёд вышли вратари Данил Шалойко, Савелий Шерстнев; защитники Кирилл Басистый, Глеб Кожемякин, Денис Толпегин; нападающие Егор Бугаев, Исаак Валицкий, Данила Волонцевич, Матвей Коковин, Павел Крыль, Сергей О. Кузнецов, Кирилл Маметьев, Виктор Пластинин, Максим Трунёв, Ростислав Халиуллин.