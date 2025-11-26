Врач рассказала, как реально похудеть без жестоких диет и срывов

26 ноября отмечается Международный день борьбы с ожирением. Врач-гастроэнтеролог амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен рассказала изданию «Подмосковье сегодня», как правильно подойти к проблеме набора веса.
Ожирение — хроническое заболевание, а не просто «лишние килограммы»
По словам Юлии Сластен, ожирение — это хроническое метаболическое расстройство, которое возникает из-за несоответствия между количеством потребляемой и расходуемой энергии.
«На клеточном уровне переизбыток быстрых углеводов и насыщенных жиров вызывает рост уровня инсулина, инсулинорезистентность и сбои в регуляции аппетита. Поэтому профилактику ожирения нужно начинать с коррекции рациона», — отметила она.
Продукты, от которых стоит отказаться
Чтобы вернуть телу баланс, врач советует исключить или максимально ограничить продукты, провоцирующие колебания сахара в крови и переедание:
- сахар и сладости;
- сладкие газированные напитки и соки из пакетов;
- выпечку из белой муки;
- фастфуд — бургеры, пиццу, картофель фри;
- чипсы, снеки;
- жирные соусы и майонез;
- колбасы, сосиски и другие переработанные мясные изделия;
- сладкие йогурты и творожные десерты.
Сластен также предупредила, что алкоголь, особенно пиво и коктейли, усиливает аппетит и добавляет «пустые» калории, мешающие снижению веса.
Главный принцип — комбинация подходов
Бороться с ожирением, подчеркнула врач, эффективнее всего с помощью трёх шагов: сбалансированного питания, регулярных физических нагрузок и осознанного отношения к собственным привычкам.
«Чтобы снизить тягу к перееданию, необходимо достаточное количество белка (мясо, рыба, бобовые), клетчатки (овощи, цельные злаки), воды и полноценный сон. Для стабильного результата важно выработать режим — есть в одно и то же время, избегать эмоциональных перекусов, убирать из дома калорийные продукты и заранее планировать меню», — заключила Юлия Сластен.