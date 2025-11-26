Врач рассказала, как реально похудеть без жестоких диет и срывов

Новогодняя столица-2026
26 ноября отмечается Международный день борьбы с ожирением. Врач-гастроэнтеролог амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен рассказала изданию «Подмосковье сегодня», как правильно подойти к проблеме набора веса.

Ожирение — хроническое заболевание, а не просто «лишние килограммы»

По словам Юлии Сластен, ожирение — это хроническое метаболическое расстройство, которое возникает из-за несоответствия между количеством потребляемой и расходуемой энергии.

«На клеточном уровне переизбыток быстрых углеводов и насыщенных жиров вызывает рост уровня инсулина, инсулинорезистентность и сбои в регуляции аппетита. Поэтому профилактику ожирения нужно начинать с коррекции рациона», — отметила она.

Продукты, от которых стоит отказаться

Чтобы вернуть телу баланс, врач советует исключить или максимально ограничить продукты, провоцирующие колебания сахара в крови и переедание:

  • сахар и сладости;
  • сладкие газированные напитки и соки из пакетов;
  • выпечку из белой муки;
  • фастфуд — бургеры, пиццу, картофель фри;
  • чипсы, снеки;
  • жирные соусы и майонез;
  • колбасы, сосиски и другие переработанные мясные изделия;
  • сладкие йогурты и творожные десерты.

Сластен также предупредила, что алкоголь, особенно пиво и коктейли, усиливает аппетит и добавляет «пустые» калории, мешающие снижению веса.

Главный принцип — комбинация подходов

Бороться с ожирением, подчеркнула врач, эффективнее всего с помощью трёх шагов: сбалансированного питания, регулярных физических нагрузок и осознанного отношения к собственным привычкам.

«Чтобы снизить тягу к перееданию, необходимо достаточное количество белка (мясо, рыба, бобовые), клетчатки (овощи, цельные злаки), воды и полноценный сон. Для стабильного результата важно выработать режим — есть в одно и то же время, избегать эмоциональных перекусов, убирать из дома калорийные продукты и заранее планировать меню», — заключила Юлия Сластен.

