Губернатор Малков отметил эффективную работу по развитию Касимова

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с главой администрации города Касимова Иваном Бахиловым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Малков отметил эффективную работу по развитию Касимова, в том числе грамотную бюджетную политику, позволяющую направлять больше средств на реализацию приоритетных проектов для города и его жителей.

Темп роста по налоговым и неналоговым доходам за 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 124%. С января по июль в муниципалитете создано 42 новых субъекта малого и среднего бизнеса. Все предприятия в городе участвуют в инвестиционных программах, увеличиваются и модернизируются производственные мощности, создаются дополнительные рабочие места. В два раза увеличен показатель по отгруженным товарам — он достиг 15,5 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что ведется большая работа по развитию туристических возможностей города, его благоустройству и озеленению. Появились новые общественные пространства, последовательно приводится в порядок набережная и прилегающие территории, благоустраивается улица Советская. После реконструкции запущен первый корпус Торговых рядов. В муниципалитете проводится много интересных культурных мероприятий, востребованных у жителей.

Павел Малков сказал: «Город преображается, благоустраивается территория, улицы начали убираться. Конечно, еще очень многое предстоит сделать. Есть планы развития муниципалитета и четкое понимание как их реализовать. Касимов — это одна из жемчужин Рязанского региона, он достоин того, чтобы выглядеть соответствующим образом. Мы и дальше будем также системно заниматься его развитием».