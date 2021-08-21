Губернатор Калужской области Шапша по-прежнему считает себя частью Обнинска

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Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова рассказала об отношении главы региона к городу, пишет Obninsk.name.

Чиновник вспомнила «Архипелаг 2121» и предположила, что Владислав Шапша не скрывает, что его душа его по-прежнему в Обнинске.

«Когда я представляла нашу делегацию на интенсиве, то попросила всю команду Обнинска встать. И каково же было наше удивление, когда вместе с нами с кресла поднялся и Владислав Валерьевич, показав, что он считает себя частью обнинской команды и болеет за нее», – отметила Леонова.

По ее словам, этот жест был очень важен для команды из Обнинска.