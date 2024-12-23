Грозит штраф, арест, уголовное дело: в Новый год вас могут наказать

В период новогодних торжеств традиционно отмечается увеличение случаев правонарушений, связанных с несоблюдением общественного порядка. По данным правоохранительных органов, в преддверии Нового года, в новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни количество обращений от граждан с жалобами значительно возрастает.

Какие действия граждан нарушают законодательство и как они преследуются по закону? Собрали для вас список самых распространённых нарушений и рассказали об отственности, которая за них предусмотрена.

До скольких можно шуметь в новогоднюю ночь

Представить новогоднюю ночь без любимых всеми праздничных песен и громкого смеха просто невозможно. Музыка, танцы – это неотъемлемая часть новогоднего веселья. Однако стоит быть внимательными: даже в праздничную ночь шум может стать поводом для визита полицейских.

В Рязанском регионе периоды тишины установлены с 22 до 7 часов, а также с 13 до 15 часов. В частности, законом запрещается использовать в это время усилители звука, кричать, петь, свистеть, запускать петарды и фейерверки, вести ремонтные работы, а также разгрузочные, строительные и земляные работы. Примечательно, что новогодняя ночь попадает под исключение — с 31 на 1 разрешается с 22 до 4 быть чуть громче, чем обычно. При этом важно помнить: последующие дни новогодних каникулы регламентированы законом о тишине.

Нарушителей режима тишины наказывают предупреждением или наложением административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей. Размер штрафа для должностных лиц – от 3000 до 8000 рублей, для юридических лиц – от 5000 до 15 000 рублей.

Повторное совершение таких действий влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 8000 до 15 000 рублей, на юридических лиц – от 15 000 до 25 000 рублей.

Изображение от wayhomestudio на Freepik

Где можно запускать фейерверки в Новый год 2025

Пиротехнические изделия, такие как фейерверки, вызывают неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, они являются зрелищным элементом праздничных торжеств, способным создать особую атмосферу. С другой стороны, неправильное использование пиротехники может привести к возникновению пожаров, а также к травмам и ожогам. Кроме того, громкие взрывы фейерверков на улице пугают животных.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1052 от 22 декабря 2009 года, запуск фейерверков и других пиротехнических изделий разрешается исключительно на открытом воздухе, за пределами зданий и помещений. Использование пиротехники на крышах, балконах и лоджиях также запрещено. Особые ограничения действуют на территориях, относящихся к объектам культурного наследия.

Для определения мест, специально оборудованных для запуска пиротехнических изделий, рекомендуется обращаться к официальному сайту МЧС России. Законодательство предписывает, что запуск фейерверков должен производиться на специально подготовленных площадках, обеспечивающих необходимую безопасность. Соблюдение мер предосторожности и тщательная подготовка способствуют безопасному проведению праздничных мероприятий.

Исключением из общих правил являются пиротехнические изделия первого класса опасности, к которым относятся хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны, радиус опасной зоны которых не превышает 0,5 метра. Использование данных изделий допускается и вне специально оборудованных площадок.

Нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, включая запуск фейерверков в неположенных местах, влечёт за собой административную ответственность.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ):

Для граждан: от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), либо предупреждение.

Для организаций: от 300 000 до 400 000 рублей.

Для должностных лиц: от 20 000 до 30 000 рублей.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при особом противопожарном режиме (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ):

Для граждан: от 10 000 до 20 000 рублей.

Для должностных лиц: от 30 000 до 60 000 рублей.

Для юридических лиц: от 400 000 до 800 000 рублей.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой пожар, ущерб имуществу, или вред здоровью легкой или средней тяжести (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ):

Для граждан: от 40 000 до 50 000 рублей.

Для должностных лиц: от 80 000 до 100 000 рублей.

Для юридических лиц: от 700 000 до 800 000 рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Административная ответственность для юридических лиц в случае нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека:

Штраф от 1 до 2 миллионов рублей, а также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отметим, что в этом году в Рязани городской новогодний салют решили отменить.

Какое наказание предусмотрено за вырубку ёлок

В преддверии новогодних праздников в Рязанской области усилили патрулирование лесов. Цель — пресечь незаконную вырубку ёлок.

За вырубку хвойных молодых деревьев предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Если лесному фонду нанесён значительный ущерб, к наказанию добавляется уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Изображение от Freepik

Рязанцев призывают покупать хвойные деревья на лицензированных площадках. Ёлочные базары в этом году будут работать вплоть до 31 декабря.