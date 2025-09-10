Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

В Рязанской области продолжается грибной сезон. Своими многочисленными находками пользователи соцсети делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области».

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области.

— Орехово, Городковичи, Спасский район.. в лесу сухо, но гриб чистый, — пишет автор одного из них.

Из Касимовского округа приходят фотографии с большим уловом — полные корзины и вёдра белых.

Ещё один пользователь соцсети пишет, что грибы к выходным могут высохнуть, «дотянут разве что подосиновики».

Много грибов также находят в Рязанском, Шацком, Клепиковском, Рыбновском районах.

Рязанцам стоит быть предельно осторожными при сборе грибов. В некоторых местах стали находить опасные сатанинские грибы.