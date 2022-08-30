Вторник, 30 августа, 2022
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Гриб-рыбак появился на берегу пруда в Канищево

Фото: ТКР

В микрорайоне Канищево Рязани установили новую миниатюрную скульптуру. Бронзовый гриб-рыбак появился на берегу пруда недалеко от школы № 69, сообщает ТКР.

Скульптуру отлили Полина и Василий Горбуновы на свои средства. Вместе с краеведом Арсеном Бабуриным они разместили новый «Гриб с глазами» на природном постаменте — камне, который привезли из Чучковского района.

Ранее мини-скульптура гриба-пионера появилась на лестнице Дворца детского творчества.

На данный момент, с учётом гриба-рыбака, в Рязани установлено уже семь мини-скульптур.

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