Суббота, 27 августа, 2022
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В Рязани появился ещё один гриб с глазами

гриб-пионер в Рязани
Фото: Димитрий Соколов/Рязанские ведомости

В Рязани появился Гриб-пионер, сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

Мини-скульптура установлена на лестнице, ведущей ко Дворцу детского творчества на улице Есенина. По замыслу краеведа Арсена Бабурина скульптуру Гриба-пионера с самолётиком собирались поставить к памятной дате — 100-летию пионерского движения, однако сроки пришлось сдвинуть.

Авторы работы — скульпторы Полина и Василий Горбуновы. На данный момент в Рязани установлено уже шесть мини-скульптур. Ожидается появлением новых: Гриба-рыбака и Гриба-учёного.

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