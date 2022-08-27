В Рязани появился ещё один гриб с глазами

В Рязани появился Гриб-пионер, сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

Мини-скульптура установлена на лестнице, ведущей ко Дворцу детского творчества на улице Есенина. По замыслу краеведа Арсена Бабурина скульптуру Гриба-пионера с самолётиком собирались поставить к памятной дате — 100-летию пионерского движения, однако сроки пришлось сдвинуть.

Авторы работы — скульпторы Полина и Василий Горбуновы. На данный момент в Рязани установлено уже шесть мини-скульптур. Ожидается появлением новых: Гриба-рыбака и Гриба-учёного.