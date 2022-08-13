Гости из Санкт-Петербурга попали в жёсткое ДТП у Новомичуринска

Около 16.20 пятницы, 12 августа, в шести километрах от Новомичуринска случилось ДТП. Skoda выехала на полосу встречного движения и протаранила Peugeot. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

По словам пассажирки Peugeot, в машине ехали в Новомичуринск гости из Санкт-Петербурга, за рулём был её брат. Женщина считает, что они чудом остались живы.

Владелица Skoda имеет 18-летний водительский стаж, знакомые говорят, что женщина очень аккуратна на дорогах.

По словам женщины-водителя, она вместе с нетрезвым мужем ехала к его маме в Скопин. Мужчина неожиданно схватился за рычаг ручного тормоза, рванул вверх. Машину занесло на встречку.

Находившиеся в другом автомобиле заявляют: за рулём Skoda ехал мужчина.

К счастью, помощь медиков никому из участников ДТП не понадобилась.

Обстоятельства аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.