Госавтоинспекция сообщила о ДТП в Рязани, в котором пострадала женщина

В Рязани 25 февраля на Куйбышевском шоссе около дома № 10 произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

ДТП произошло в 13:40. На дороге столкнулись «Ниссан Кашкай», за рулем которого была 70-летняя жительница Рязани, и два автомобиля «Шкода Фабия». За рулем одной машины находилась 43-летняя рязанка, второй управлял 49-летний житель Тамбова. В результате происшествия женщине-водителю «Шкоды» потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.