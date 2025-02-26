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Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Госавтоинспекция сообщила о ДТП в Рязани, в котором пострадала женщина

Анастасия Мериакри

В Рязани 25 февраля на Куйбышевском шоссе около дома № 10 произошла авария, в которой пострадала женщина. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

ДТП произошло в 13:40. На дороге столкнулись «Ниссан Кашкай», за рулем которого была 70-летняя жительница Рязани, и два автомобиля «Шкода Фабия». За рулем одной машины находилась 43-летняя рязанка, второй управлял 49-летний житель Тамбова. В результате происшествия женщине-водителю «Шкоды» потребовалась медицинская помощь. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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