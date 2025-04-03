Подробности ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщила Госавтоинспекция

В Рязани 3 апреля примерно в 14:10 около дома 16 по улице Циолковского произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

По предварительной информации, 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа К5», совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки» под управлением 29-летнего жителя города Рязани. В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.