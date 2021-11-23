Главврач Рязанской ОКБ Карпунин написал заявление в полицию после оскорблений в соцсетях

Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин был вынужден обратиться в полицию после оскорбления со стороны подписчиков его страницы ВКонтакте. Пост об этом он написал сегодня.

По словам Карпунина, некоторые пользователи «в социальных сетях размещают недостоверную информацию и информацию, содержащую оскорбления как в мой адрес так и в адрес сотрудников Областной клинической больницы».

Медики отметил, что считает такое поведение в отношении врачей недопустимым. Из-за этого и было написано заявление правоохранителям.

Полицейские считают, что в действиях неизвестных есть признаки либо административного нарушения, либо преступления. Какое дело возбуждать, станет известно после проверки.

Карпунин уверен, что найти человека, скрывающегося за фальшивым аккаунтом, можно.