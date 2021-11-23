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Вторник, 23 ноября, 2021
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Главврач Рязанской ОКБ Карпунин написал заявление в полицию после оскорблений в соцсетях

7info

Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин был вынужден обратиться в полицию после оскорбления со стороны подписчиков его страницы ВКонтакте. Пост об этом он написал сегодня.

По словам Карпунина, некоторые пользователи «в социальных сетях размещают недостоверную информацию и информацию, содержащую оскорбления как в мой адрес так и в адрес сотрудников Областной клинической больницы».

Медики отметил, что считает такое поведение в отношении врачей недопустимым. Из-за этого и было написано заявление правоохранителям.

Полицейские считают, что в действиях неизвестных есть признаки либо административного нарушения, либо преступления. Какое дело возбуждать, станет известно после проверки.

Карпунин уверен, что найти человека, скрывающегося за фальшивым аккаунтом, можно.

Главврач Рязанской ОКБ Карпунин написал заявление в полицию после оскорблений в соцсетях

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