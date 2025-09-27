Главреду издания «Вид сбоку — Рязань» Смирнову продлили срок содержания под стражей

Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору издания «Вид сбоку — Рязань» Константину Смирнову, которого обвиняют в вымогательстве.

В пятницу, 26 сентября, состоялось заседание о продлении меры пресечения Константину Смирнову. Следователь попросил суд продлить срок содержания Смирнова под стражей ещё на два месяца. Судья удовлетворил ходатайство, и обвиняемый останется в СИЗО до 30 ноября.

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Сотрудники Следственного комитета утверждают, что Смирнов вместе с руководителем «Новой газеты — Рязань» Алексеем Фроловым и бывшим главным редактором RZN.info Натальей Смольяниновой вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. В 2024 году в их изданиях появились статьи, порочащие честь и достоинство исполняющего обязанности генерального директора региональной специализированной коммерческой организации.

После этого фигуранты дела встретились с потерпевшим и потребовали от него деньги за прекращение публикации этих статей. Потерпевший, опасаясь негативных последствий, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, это вымогательство было направлено против и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведённым совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России, журналисты были задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В связи с арестом главного редактора издание «Вид сбоку — Рязань» приостановило свою работу.