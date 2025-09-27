Суббота, 27 сентября, 2025
Главреду издания «Вид сбоку — Рязань» Смирнову продлили срок содержания под стражей

Анастасия Мериакри
Фото — страница Константина Смирнова ВК

Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору издания «Вид сбоку — Рязань» Константину Смирнову, которого обвиняют в вымогательстве.

В пятницу, 26 сентября, состоялось заседание о продлении меры пресечения Константину Смирнову. Следователь попросил суд продлить срок содержания Смирнова под стражей ещё на два месяца. Судья удовлетворил ходатайство, и обвиняемый останется в СИЗО до 30 ноября.

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Сотрудники Следственного комитета утверждают, что Смирнов вместе с руководителем «Новой газеты — Рязань» Алексеем Фроловым и бывшим главным редактором RZN.info Натальей Смольяниновой вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. В 2024 году в их изданиях появились статьи, порочащие честь и достоинство исполняющего обязанности генерального директора региональной специализированной коммерческой организации.

После этого фигуранты дела встретились с потерпевшим и потребовали от него деньги за прекращение публикации этих статей. Потерпевший, опасаясь негативных последствий, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, это вымогательство было направлено против и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведённым совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России, журналисты были задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В связи с арестом главного редактора издание «Вид сбоку — Рязань» приостановило свою работу. 

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Последние новости

Экономика и бизнес

Семь муниципалитетов Рязанской области получат гранты в общую сумму 10 млн рублей

На заседании комиссии при губернаторе Рязанской области стало известно о выделении грантов семи муниципальным образованиям региона. Общая сумма поддержки составит 10 миллионов рублей.
Новости мира

Трамп может отказаться от запрета на удары ВСУ вглубь территории России

Речь идёт не только о крылатых ракетах Tomahawk, которые имеют радиус действия до 2,5 тыс. км и несут боезаряд до 450 кг, но и о других дальнобойных системах
Здоровье

Гастроэнтеролог Кашух после трагедии в Ленобласти назвала отличия похмелья от отравления

Отравление алкоголем — это опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В отличие от похмелья, отравление сопровождается специфическими и выраженными симптомами
Новости России

Российские войска освободили сразу три населённых пункта

Минобороны РФ сообщило об освобождении трёх населённых пунктов
Новости России

Нашествие хищных божьих коровок-арлекинов фиксируется в России — Baza

Этот вид насекомых выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать сильные аллергические реакции, а при попадании в организм человека — вызвать отравление.
Новости России

Суд отказался отпустить экс-главу Военно-строительной компании на СВО

Суд принял к сведению информацию о подписанном контракте, но продлил Белкову меру пресечения до 11 января 2026 года.
Новости России

Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках на всей европейской части России 

Про Рязанскую область специалист отдельно не говорил, но вот соседние с Рязанью регионы назвал.
Кино и ТВ

Умерла российская актриса Людмила Гаврилова

Зрителям она также знакома по популярным сериалам, таким как «Солдаты», «Глухарь», «Закон и порядок» и «Земский доктор».