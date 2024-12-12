Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Главную елку Рязани украсят 400 шаров

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото из телеграм-канала администрации Рязани

Рязань продолжает готовиться к главному празднику года. На Лыбедском бульваре и в Верхнем городском парке уже установлены новогодние ели. Продолжается монтаж 22-метровой ёлки на площади Ленина. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Елку около цирка украсят более 300 новогодних шаров. Вокруг дерева смонтируют световой купол из гирлянд. На площади Ленина на ели появятся 400 шаров, светящиеся звезды и гирлянды огней.

Далее работы начнутся на площади Победы. Елки установят на общественных пространствах, отремонтированных в этом году: в сквере Бирюзова, на Черезовских прудах, в Нижнем городском парке. Всего в Рязани поставят 38 новогодних елей.

Главную елку Рязани украсят 400 шаров
Главную елку Рязани украсят 400 шаров
Главную елку Рязани украсят 400 шаров
Главную елку Рязани украсят 400 шаров
Главную елку Рязани украсят 400 шаров
Главную елку Рязани украсят 400 шаров

Фото из телеграм-канала администрации Рязани.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани обсудили итоги проекта «Рязань – город трудовой доблести»

Проект стартовал в сентябре этого года, его участниками стали около 1000 рязанских школьников из 35 школ города.
Новости Рязани и области

Команда РязГМУ стала победителем этапа Всероссийской студенческой олимпиады

Более 450 студентов-медиков из ЦФО в течение четырёх дней соревновались в выполнении теоретических и практических заданий.
Новости Рязани и области

Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям с предупреждением

Утром 13 декабря телеграм-канал Госавтоинспекции Рязанской области опубликовал обращение к водителям.