Главную елку Рязани украсят 400 шаров

Рязань продолжает готовиться к главному празднику года. На Лыбедском бульваре и в Верхнем городском парке уже установлены новогодние ели. Продолжается монтаж 22-метровой ёлки на площади Ленина. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Елку около цирка украсят более 300 новогодних шаров. Вокруг дерева смонтируют световой купол из гирлянд. На площади Ленина на ели появятся 400 шаров, светящиеся звезды и гирлянды огней.

Далее работы начнутся на площади Победы. Елки установят на общественных пространствах, отремонтированных в этом году: в сквере Бирюзова, на Черезовских прудах, в Нижнем городском парке. Всего в Рязани поставят 38 новогодних елей.

Фото из телеграм-канала администрации Рязани.