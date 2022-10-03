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Глава Рязани поздравила с Днём пожилого человека  «серебряных волонтеров»

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с Днем пожилого человека  «серебряных волонтеров» Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

— Спасибо за вашу активность, за неравнодушие, за вклад в развитие города и благополучие жителей. Мы видим, что вы всегда там, где тяжело, где нужна помощь. Ваша жизненная позиция – пример для каждого из нас, — сказала Татьяна Панфилова.

Активистам организации Татьяна Панфилова вручила награды Рязанской городской Думы.

В Рязанской области  отделение ООО «Союз пенсионеров России» было создано 25 апреля 2004 года по инициативе сотрудников ГУ — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области. 7 августа 2006 года организация приобрела юридический статус. В процессе развития было организовано 31 местное отделение в г. Рязани и районах Рязанской области, в муниципальных образованиях. Причина роста популярности организации и увеличения количества участников этого общественного объединения в регионе — активная работа по оказанию помощи старшему поколению, общность интересов, солидарность, благотворительность, открытость и конструктивная общественная направленность деятельности РРО ООО СПР.

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