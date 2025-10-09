Гитарист Kiss Джин Симмонс попал в серьёзное ДТП в Калифорнии

Гитарист легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе после того, как потерял сознание за рулём. Об этом пишет SHOT.

Авария произошла на шоссе Pacific Coast Highway в Малибу. 76-летний музыкант управлял своим Lincoln Navigator, когда внезапно почувствовал себя плохо и «отключился». Неконтролируемая машина пересекла несколько полос движения и врезалась в припаркованный автомобиль.

К счастью, Симмонс отделался ушибами. После обследования в больнице он вернулся домой и, по сообщениям СМИ, быстро идёт на поправку.

Инцидент произошёл за месяц до воссоединения группы и концерта в Лас-Вегасе, приуроченного к 50-летию Kiss.