ГИБДД сообщила подробности ДТП на улице Ситниковской

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на улице Ситниковской в Рязани.

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14 апреля примерно в 10.30 в г. Рязани, на ул. Ситниковская, д. 118Б, по предварительной информации, 45-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Мерседес Бенц AXOR» с полуприцепом совершил наезд на препятствие (здание АТЦ «Луч»), повредив стену заехал во внутрь здания, где повредил стоящий на ремонте автомобиль «МерседесGLS300» и совершил наезд на проводившего ремонтные работы внутри здания 39-летнего слесаря.

В результате ДТП водитель и слесарь доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.