3.9 C
Рязань
Четверг, 14 апреля, 2022

ГИБДД сообщила подробности ДТП на улице Ситниковской

spot_img
На главнуюНовости Рязани

ГИБДД сообщила подробности ДТП на улице Ситниковской

7info

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на улице Ситниковской в Рязани.

- Реклама -

14 апреля примерно в 10.30 в г. Рязани, на ул. Ситниковская, д. 118Б, по предварительной информации, 45-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Мерседес Бенц AXOR» с полуприцепом совершил наезд на препятствие (здание АТЦ «Луч»), повредив стену заехал во внутрь здания, где повредил стоящий на ремонте автомобиль «МерседесGLS300» и совершил наезд на проводившего ремонтные работы внутри здания 39-летнего слесаря.

В результате ДТП водитель и слесарь доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРязанцы могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2
Комментарии для сайта Cackle