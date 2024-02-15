ГИБДД просит рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте

Днем 15 февраля с сохранением до конца суток 15 февраля, ночью и днем 16 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости до 500-1000 м, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции Рязанской‌ области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

В связи с этим, Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному.

Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия.