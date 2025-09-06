Гастроли Липецкого театра драмы стартовали в Рязани

5 и 6 сентября проходят обменные гастроли между Рязанским музыкальным театром и Липецким театром драмы имени Л.Н. Толстого (ОАУК «ЛГАТД им. Л.Н. Толстого»).
Этот проект не просто событие культурной жизни, а важный инструмент укрепления культурных связей, развития театрального искусства и расширения кругозора жителей двух городов.
Гастроли Липецкого театра в Рязани открылись 5 сентября взрывной комедией «Слишком женатый таксист» (18+). Это головокружительная история от мэтра британского юмора Рэя Куни. Сюжет разворачивается вокруг таксиста Джона Смита, который оказывается в немыслимой ситуации, пытаясь скрыть от двух своих жен их существование друг друга. Пикантные обстоятельства, смешные диалоги и невероятные повороты событий – типичная комедия положений, какой забавляли публику во все века. Эта отличная история наглядно показывает, куда может завести обман. Зал был полностью заполнен, рязанский зритель остался в восторге и долго не отпускал липецких гостей, осыпая их аплодисментами.
Также приезжий театр привез с собой «Маленького принца» (12+) и «Онегина» (12+). Последний предлагает современный взгляд на классику по роману А.С. Пушкина, где сошлись игра интеллекта, ярость, гордость, любовь и широкая русская душа.
В те же дни в Липецке Рязанский областной музыкальный театр представит свои лучшие спектакли. 5 сентября зрители увидели мюзикл «Лестница для миллионера» (12+), а 6 сентября посмотрят музыкальную комедию А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» (12+).