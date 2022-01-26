«Гардиан Стекло Рязань» запустит производство ламинированного стекла

«Гардиан Стекло Рязань» планирует запустить новую линию по производству многослойного (ламинированного) стекла. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.
Мэр Рязани 26 января встретилась с руководством предприятия. По её словам, ламинированное стекло широко применяется в различных областях, обладает высокими показателями прочности, безопасности.
Неделей ранее запуск линии обсуждался с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Глава региона поручил мэрии наладить сотрудничество с заводом.