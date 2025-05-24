Фура опрокинулась на трассе М-5 под Рязанью

На трассе М-5 под Рязанью опрокинулась фура. Сообщение о ДТП появилось утром в субботу, 24 мая, в группе «M5 Ural Team» ВКонтакте.

На кадрах видно, что грузовой автомобиль получил серьёзные повреждения.

По словам автора поста, авария случилась в деревне Высокое на полосе движения в сторону Рязани. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб.

Официальная информация уточняется.