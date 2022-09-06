ФСБ обнародовала фотографии из подпольной рязанской нарколаборатории, где произвели более 230 кг мефедрона

Пресс-служба Управления ФСБ России по Рязанской области обнародовала снимки из подпольной нарколаборатории, где произвели более 230 кг мефедрона. Нарколабораторию в Рязанской области организовали три жителя Ставрополья.

По данным следствия, в декабре 2020 года в помещении частного дома злоумышленники оборудовали нарколабораторию, где в промышленных масштабах производили наркотики. Организатор производства и его подельники соблюдали все возможные меры конспирации. Участок дома они обнесли высоким забором, реактивы для производства «синтетики» приобретали обезличенным путём. Для общения ими использовались зашифрованные каналы связи. Для производства — высокотехнологичные системы, в том числе вентиляции и дегазации. Чтобы не привлекать внимания соседей, в находящийся в непосредственной близости от лаборатории частный дом организатор поселил родственников.

Деятельность преступной группы пресекли в июне прошлого года. У наркопроизводителей изъяли более 94 кг мефедрона (это 190 тысяч разовых доз), более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков. За полтора года работы подпольной нарколаборатории злоумышленники произвели более 230 кг наркотиков. Расследование уголовных дел проводилось следователями следственного отделения Управления ФСБ России по Рязанской области.