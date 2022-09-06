Жители Ставрополья предстанут перед судом за производство в Рязанской области более 230 кг наркотиков

Трое жителей Ставропольского края обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств). В общей сложности они произвели на территории Рязанской области 230 кг мефедрона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2020 года в помещении частного дома злоумышленники оборудовали нарколабораторию, где в промышленных масштабах производили наркотики. Организатор производства и его подельники соблюдали все возможные меры конспирации. Участок дома они обнесли высоким забором, реактивы для производства «синтетики» приобретали обезличенным путём. Для общения использовались зашифрованные каналы связи. Для производства использовалось высокотехнологичные системы, в том числе вентиляции и дегазации. Чтобы не привлекать внимания соседей, в находящийся в непосредственной близости от лаборатории частный дом организатор поселил родственников.

Деятельность преступной группы пресекли в июне прошлого года. У наркопроизводителей изъяли более 94 кг мефедрона (это 190 тысяч разовых доз), более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков. За полтора года работы подпольной нарколаборатории злоумышленники произвели более 230 кг наркотиков.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении двух обвиняемых направлено в Рязанский областной суд. С третьим фигурантом заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него направлены в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что санкцией статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрено пожизненное заключение.