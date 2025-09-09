«Форум древних городов – это один из наших ключевых брендов, который будем дальше развивать», — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание Правительства региона, на котором рассмотрел отчеты руководителей ведомств об исполнении поставленных задач и работе с обращениями граждан в социальных сетях, а также дал несколько дополнительных поручений.
В работе приняли участие Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, сенаторы Совета Федерации РФ Сергей Аноприенко, Игорь Мурог.
Губернатор напомнил, что Рязанский регион как пилотный субъект РФ участвует в эксперименте внедрения передовых решений в систему госзакупок, в частности, в сфере образования. Президент на Восточном экономическом форуме предложил использовать для этого отечественные маркетплейсы, тема обсуждалась в рамках ВЭФ-2025 на отдельной сессии. В проекте уже участвуют более 10 учреждений, проведены тестовые закупки.
Губернатор поручил руководителям минобразования, минцифры региона держать на постоянном контроле эти вопросы.
Павел Малков, комментируя прошедшие в регионе крупные культурные события, поблагодарил организаторов и участников Международного форума древних городов, который состоялся в Рязани 5 и 6 сентября.
Павел Малков поручил министерству культуры региона заняться проработкой программы следующего форума.
Также на заседании речь шла о ходе работы с людьми, пострадавшими в результате трагедии в поселке Лесной Шиловского района. В поселок направлена усиленная бригада медиков автопоезда «Забота и здоровье»