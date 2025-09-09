Вторник, 9 сентября, 2025
Рязань
Власть и политика

«Форум древних городов – это один из наших ключевых брендов, который будем дальше развивать», — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/forum_dg

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание Правительства региона, на котором рассмотрел отчеты руководителей ведомств об исполнении поставленных задач и работе с обращениями граждан в социальных сетях, а также дал несколько дополнительных поручений.

В работе приняли участие Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, сенаторы Совета Федерации РФ Сергей Аноприенко, Игорь Мурог.

Губернатор напомнил, что Рязанский регион как пилотный субъект РФ участвует в эксперименте внедрения передовых решений в систему госзакупок, в частности, в сфере образования. Президент на Восточном экономическом форуме предложил использовать для этого отечественные маркетплейсы, тема обсуждалась в рамках ВЭФ-2025 на отдельной сессии. В проекте уже участвуют более 10 учреждений, проведены тестовые закупки.

«Процесс проходит в разы быстрее, удобнее и по адекватной цене, при этом все товары проходят дополнительный контроль качества. Эксперимент продлится до конца года. Потом соберем и проанализируем результаты, в том числе, на площадке комиссии Госсовета по экономике. Посмотрим, что можно масштабировать в области и что предложить на федеральном уровне», – сказал Павел Малков.

Губернатор поручил руководителям минобразования, минцифры региона держать на постоянном контроле эти вопросы.

Павел Малков, комментируя прошедшие в регионе крупные культурные события, поблагодарил организаторов и участников Международного форума древних городов, который состоялся в Рязани 5 и 6 сентября.

«В этом году основной темой форума было сохранение исторической памяти. В год защитника Отечества, год 80-летия Великой Победы об этом очень важно говорить. В дискуссиях участвовали историки, археологи, архитекторы, искусствоведы, этнографы, литераторы, ведущие эксперты. Встречи прошли по-настоящему интересно, результативно. Благодарю всех, кто поддержал этот важный диалог, – отметил Губернатор. – Форум древних городов – это один из наших ключевых брендов, широко известная площадка, которую будем дальше развивать, наполнять новыми смыслами. Благодарю Министерство культуры России, Министерство иностранных дел РФ, Россотрудничество, Российское историческое общество за поддержку нашего проекта».

Павел Малков поручил министерству культуры региона заняться проработкой программы следующего форума.

Также на заседании речь шла о ходе работы с людьми, пострадавшими в результате трагедии в поселке Лесной Шиловского района. В поселок направлена усиленная бригада медиков автопоезда «Забота и здоровье»

