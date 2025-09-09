Вторник, 9 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Власть и политика

В поселок Лесной направлена усиленная бригада медиков автопоезда «Забота и здоровье» — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков 9 сентября провел заседание Правительства региона. Речь шла о ходе работы с людьми, пострадавшими в результате трагедии в поселке Лесной Шиловского района.

Глава региона сообщил о том, что в поселке завершены поисково-спасательные работы и уже снят муниципальный режим ЧС, работа по ликвидации последствий ЧП продолжается.

«Важно отработать с каждым человеком, с каждой семьей, которую так или иначе коснулась эта трагедия. В Лесном организован штаб по оказанию помощи. Социальные службы сейчас там работают, осуществляются выплаты семьям погибших, компенсаций пострадавшим. У меня лично на столе вся информация по каждой ситуации, по каждому человеку. Всё на контроле», – сказал он.

Губернатор поблагодарил Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова за важную своевременную поддержку в работе с федеральным центром.

Глава региона сообщил, что в поселок Лесной направлена усиленная бригада медиков в составе автопоезда «Забота и здоровье». В команде автопоезда традиционно работают узкие врачи-специалисты, а также медики-диагносты с необходимым оборудованием. С учетом специфики травм пострадавших в бригаду добавлены сурдолог и отоларинголог.

Павел Малков поручил зампреду Правительства – министру здравоохранения Александру Пшенникову обеспечить все условия для качественной работы мобильной бригады медиков и для жителей, которые придут на прием. Глава региона обратил внимание на необходимость оперативной отработки каждого поступившего обращения от граждан. Все вопросы, связанные, в том числе, с организацией и проведением дополнительных обследований пациентов на базе областных или федеральных клиник, Павел Малков поручил Александру Пшенникову взять на личный контроль.

Главе администрации Шиловского района Сергею Стерликову Губернатор поручил держать на контроле решение всех без исключения вопросов, с которыми обращаются люди, а также обеспечить все необходимое для работы медиков.

Павел Малков подчеркнул: «Медицина во всей этой ситуации с ЧП в Лесном отработала на 100%. Просто молодцы! Огромная благодарность. Сейчас наша задача: внимательно, без формальностей отработать каждый вопрос каждого человека. Здесь главное – людей не бросать, относиться по-человечески. Точно так мы сейчас и действуем. Все должно быть на постоянном контроле».

Материалы по теме:

Рязанская область получит 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в п. Лесной

Введённый после ЧП в Лесном режим ЧС снят в Шиловском районе

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

