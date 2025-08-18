Филиал национального центра «Россия» появится у Лесопарка в Рязани

В Рязани у Лесопарка появится филиал национального центра «Россия». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Проект разместили у входа в Лесопарк. Под здание отвели участок у ВДНХ, примыкающий к Лесопарку. В рамках проекта реконструируют Сад Юннатов: создадут новые оранжереи, отреставрируют забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.

В центре будут проводить мастер-классы, организовывать постоянные и сезонные выставки, рассказывающие о достижениях и событиях региона.

Филиал национального центра «Россия» станет частью большого пешеходного маршрута Рязани.