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Среда, 30 июня, 2021
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ФАС проверит повышение стоимости ковидных анализов в Рязани

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ФАС проверит повышение стоимости ковидных анализов в Рязани
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30 июня в Рязанской областной Думе состоялся традиционный правительственный час.

На заседании присутствовал руководитель Рязанского управления ФАС России Юрий Гребнев.

Темой выступления стало повышение цен на анализы, которые пациенты сдают в связи с пандемией коронавируса. Повышение коснулось тестов на антитела  и ПЦР – тестов.

По словам руководителя ведомства в настоящее время направлены соответствующие запросы в коммерческие медицинские центры.

О результатах проверки ведомство отчитается перед депутатами. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Сегодня в Рязани наблюдается повышенный ажиотаж на вакцинацию. Не все желающие могут получить прививку.

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