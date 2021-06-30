ФАС проверит повышение стоимости ковидных анализов в Рязани

- Advertisement -

30 июня в Рязанской областной Думе состоялся традиционный правительственный час.

На заседании присутствовал руководитель Рязанского управления ФАС России Юрий Гребнев.

Темой выступления стало повышение цен на анализы, которые пациенты сдают в связи с пандемией коронавируса. Повышение коснулось тестов на антитела и ПЦР – тестов.

По словам руководителя ведомства в настоящее время направлены соответствующие запросы в коммерческие медицинские центры.

О результатах проверки ведомство отчитается перед депутатами. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Сегодня в Рязани наблюдается повышенный ажиотаж на вакцинацию. Не все желающие могут получить прививку.