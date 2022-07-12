Елена Сорокина рассказала о ликвидации последствий урагана в Рязани

Во вторник, 12 июля, мэр Рязани Елена Сорокина отчиталась о ходе ликвидации последствий урагана, который накануне вечером обрушился на город. Напомним, ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил начать борьбу с последствиями непогоды незамедлительно.

Сорокина рассказала, что городские службы сработали слаженно: бригады ГОЧС, РГРЭС и Дирекции благоустройства города выезжали по заявкам и обращениями рязанцев с начала наступления стихии, работы продолжаются до сих пор.

В единую диспетчерскую службу города поступило 72 заявки, граждане сообщали об упавших ветках и деревьях, которые перекрывают подъезд во дворы. 29 из них отработаны ночью. 53 заявки получили сотрудники РГРЭС. Люди жаловались на обрыв проводов, отсутствие электричество (в основном в частном секторе). Пять бригад восстанавливали работу линий электропередач. За ночь электроснабжение восстановили на 25 участках. По всем объектам работы планируется закончить до 17.00.

В Дирекцию благоустройства города обратилтсь 10 человек, они сообщили о поваленных деревьях и ветках. В течение дня заявки будут полностью отработаны. В дежурную службу управления энергетики и ЖКХ поступило более 200 заявок, часть из них дублировались с обращениями в другие службы. Все они оперативно передавались бригадам муниципальных предприятий.