Экологи прокомментировали вырубку деревьев в Наташкином парке Рязани

Деревья, которые вырубили в Верхнем городском саду Рязани, погибли, их необходимо было убрать. Об этом на своей странице сообщили предстваители Экологического рязанского альянса (ЭРА).

Вырбука деревьев в Наташкином парке вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Некоторые рязанцы возмущались уничтожением деревьев.

«Все эти деревья сухие. К сожалению, они погибли и их нужно спиливать. А в чем причина их гибели, стоит порассуждать. Перед нами две проблемы, из года в год они не меняются и только подогревают социальную напряженность и недоверие к власти в вопросах экологии и благоустройства, — говорится на странице ЭРА.

Первая проблема — это отсутствие желания делать свою работу хорошо и по всем правилам очередности. Проекты благоустройства территорий должны согласовываться не только на верхах. К участию в этой работе следует привлекать специалистов. Люди, сведущие в вопросах экологии, оценят степень негативного воздействия на ландшафт и помогут его грамотно минимизировать.

При реконструкции дорожек в парке были повреждены корни растений, так как работы проходили на крайне низких глубинах. Почему так было заложено в проекте? Нам не понятно. Мы видим только результат — засохшие деревья, которые, естественно, подлежат рубке. На фоне скандала с установкой нового ограждения и вырубкой здоровых деревьев по периметру, такое отношение кажется варварским. Парк лишился большого количества изначально здоровых деревьев, которые можно было сохранить, делая всё по уму.

Вторая проблема — это отсутствие желания вести диалог с гражданами. В этом году мы проводили круглый стол на площадке ОНФ с представителями ДБГ. Объясняли и рассказывали, как тревожно нам наблюдать за беспричинным исчезновением деревьев в городе. Необходимо информировать о предстоящих рубках, объяснять причины. Этот вопрос хоть как-то могли бы решить информационные таблички, объявления, вывешенные заблаговременно. Такие простые действия дают возможность снизить социальное напряжение, помогают понять причину рубки, можно успеть предпринять какие-то действия, решить проблему иным способом, если это возможно.

Экологическая ситуация в городе достигла критического уровня. Регулярное превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе — также одна из возможных причин гибели деревьев».