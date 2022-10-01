Екатеринбуржцы устроили жесткую драку возле мэрии

Рядом с мэрией Екатеринбурга в самом центре города произошла жесткая драка, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, в конфликте приняли участие водитель Lada Kalina и парень в светлой куртке. Их пыталась разнять девушка, однако попытки не увенчались успехом.

«Парень с девушкой вышли с автобуса, оба явно нетрезвые. Они шли, шатаясь, и ругались друг с другом. Он хамил ей, а потом докопался до водителя», – рассказала одна из свидетельниц потасовки.

На кадрах видно, как пешеход, который вел себя неадекватно, заехал по бамперу автомобиля ногой. Вскоре автомобилист сел в свою машину и уехал.