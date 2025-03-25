Двум студенткам грозит пожизненное заключение за сбыт наркотиков в Рязани

В Рязани две однокурсницы подозреваются в сбыте оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Две девушки 22 лет подозреваются в распространении оптовых партий запрещенных веществ в интернет-магазине. Их задержали на улице Сельских Строителей при попытке закладки наркотиков в тайники. У одной из девушек обнаружили 74 свертка с синтетическими наркотиками массой 76 граммов.

Запасы наркотических веществ студентки одного из рязанских вузов хранили в арендованной квартире на улице Татарской. В квартире обнаружили свертки с «синтетикой» четырех видов массой более 300 граммов, а также 14 граммов гашиша.

Реклама

В общей сложности в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота 422 грамма наркотиков.

По предварительной информации, раньше девушки занимались в интернет-магазине розничным сбытом. Доказав свою преданность, они стали получать оптовые партии. Одна из подруг призналась, что на доходы от наркобизнеса хотела открыть кондитерскую, а вторая – купить премиальный спортивный автомобиль. Теперь этим планам не суждено сбыться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой). Девушкам грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Злоумышленниц заключили под стражу.