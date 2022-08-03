Двухмиллионного пассажира за 2022 г встретили в аэропорту Храброво

Москвичка Анастасия Кузьмичева, приехавшая с семьёй на отдых в Калининград, стала двухмиллионным пассажиром калининградского аэропорта Храброво в 2022 году, сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

«Юбилейным пассажиром 3 августа стала москвичка Анастасия Кузьмичева, которая вместе с мужем и двумя детьми приехала в регион на отдых», — рассказали в министерстве. По итогам года ожидается, что аэропорт примет 3,5-4 миллиона туристов.

Как отметили в ведомстве, продолжают действовать две программы субсидирования авиабилетов. Первая – для молодежи до 23 лет, для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин в возрасте от 60 лет, для инвалидов и многодетных семей. По ней осуществляются перелеты в восемь городов (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Жуковский, Сочи). Вторая программа субсидирования распространяется на всех граждан России без ограничений по категориям.

По данным министерства, в 2022 году в областном бюджете предусмотрено более 50 миллионов рублей на софинансирование выполнения авиарейсов в калининградском направлении.

Также отмечается, что в 2022 году из калининградского аэропорта «Храброво» выполняются регулярные перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Петрозаводск, Череповец, Иваново, Ижевск, Мурманск, Архангельск, Пермь, Минеральные Воды, Челябинск, Казань, Псков, Самару, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Анталью и Минск.