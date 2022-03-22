Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с фурой в Клепиковском районе

В результате ДТП с фурой в Клепиковском районе пострадали два человека, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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20 марта в 18.15 на 19-м километре автодороги Клепики — Рязань 24-летний житель Владимира на автомобиле «Хёндай Соната» выехал на встречку и совершил столкновение с грузовым тягачом SCANIA с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Владимирской области.

Травмы получили водитель легкового автомобиля, его 21-летняя пассажирка, двухлетнего пассажира госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.