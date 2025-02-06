Движение Первых Рязанской области готовит масштабное мероприятие для выпускников школ

На пресс-конференции Движения Первых Рязанской области были анонсированы два крупных мероприятия для школьников: «Школьный выпускной Первых» и праздник, посвящённый Дню знаний «Первые в Первом».

«Школьный выпускной Первых» станет ярким событием для выпускников 11 классов, предлагая объединить всех выпускников и подготовить для них единый праздник.

Праздник «Первые в Первом», посвященный Дню знаний, станет масштабным событием для школьников, педагогов и родителей. Он пройдёт в Доме молодёжи, включая новые пространства Движения Первых. Организаторы обещают насыщенную программу, интересные активности и праздничную атмосферу, призванную сделать начало учебного года незабываемым.

Реклама

На прошедшей пресс-конференции Движения Первых Рязанской области было объявлено об открытии нового пространства для молодёжи.