В Рязани открывается новое пространство Движения Первых

На прошедшей пресс-конференции Движения Первых Рязанской области было объявлено об открытии нового пространства для молодёжи.

21 февраля на Соборной улице состоится торжественное открытие. На третьем этаже здания разместятся конференц-зал, коворкинг и офисные помещения для сотрудников. Проект реализован при поддержке регионального правительства и профильных ведомств.

Новое пространство обеспечит комфортные условия для проведения мероприятий и встреч, а также предоставит участникам Движения доступ к современным технологиям и ресурсам.

Реклама

Рязанские школьники и студенты смогут принять участие в более чем 50 проектах Движения Первых. При этом с этого года за участие в проектах и конкурсах Движения Первых абитуриенты смогут получить от 3 до 5 баллов при поступлении в РГУ.