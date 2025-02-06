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В Рязани открывается новое пространство Движения Первых

Анастасия Мериакри

На прошедшей пресс-конференции Движения Первых Рязанской области было объявлено об открытии нового пространства для молодёжи.

21 февраля на Соборной улице состоится торжественное открытие. На третьем этаже здания разместятся конференц-зал, коворкинг и офисные помещения для сотрудников. Проект реализован при поддержке регионального правительства и профильных ведомств.

Новое пространство обеспечит комфортные условия для проведения мероприятий и встреч, а также предоставит участникам Движения доступ к современным технологиям и ресурсам.

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Рязанские школьники и студенты смогут принять участие в более чем 50 проектах Движения Первых. При этом с этого года за участие в проектах и конкурсах Движения Первых абитуриенты смогут получить от 3 до 5 баллов при поступлении в РГУ

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