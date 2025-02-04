В РГУ ввели новые правила приема абитуриентов

В РГУ имени С.А. Есенина ввели новые правила приема абитуриентов. Теперь поступающие в университет могут получить дополнительные баллы при поступлении.

Как сообщила проректор вуза Татьяна Косачева, за участие в проектах и конкурсах Движения Первых абитуриенты смогут получить от 3 до 5 баллов при поступлении в РГУ. Данное правило действует с 2025 года.

Также талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении, приняв участие в традиционных конкурсах вуза «Интеллект+» и «Талант+». К участию приглашаются учащиеся 10-11-х классов средних образовательных школ и студенты выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования.