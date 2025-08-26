Движение на Радищева в Рязани перекроют до 3 сентября из-за ремонта

Внимание, автомобилисты Рязани! С 27 августа по 3 сентября часть улицы Радищева будет полностью перекрыта для движения транспорта. Причина — капитальный ремонт теплотрассы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения вступят в силу в полдень 27 августа и продлятся до 23:00 3 сентября. Движение будет невозможно на участке от дома №10 до дома №39 по улице Радищева.

На время работ на этом участке установят специальные дорожные знаки, которые помогут водителям сориентироваться.

В связи с этим администрация города просит всех автовладельцев заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения, чтобы избежать пробок и лишних неудобств.