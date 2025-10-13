Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

В Рязанской области на три дня перекроют движение на железнодорожной станции Рыбное. Об этом сообщает региональный минтранс.

На участке Рыбное – Дягилево в границах железнодорожного переезда 185 км железнодорожной станции Рыбное будут проводиться ремонтные работы. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

14, 15 и 16 октября с 08:00 до 17:00 будет временно ограничено движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута.