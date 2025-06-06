Двенадцать полных тёзок Пушкина занимаются бизнесом в России, один — в Рязани 

Двенадцать полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, пишет РИА Новости.

Среди них — жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также Алтайского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Предприниматели работают в самых разных сферах — от ремонта садового инвентаря и производства лифтов до проката спортивного оборудования и торговли напитками.

Рязанец Александр Пушкин, по данным в интернете, ведет бизнес в Рязанской и Ростовской областях. Основными направлениями деятельности являются «торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами», «производство молока (кроме сырого) и молочной продукции».

Всего в реестре индивидуальных предпринимателей зарегистрированы 76 ИП, открытых полными тёзками Пушкина. Большая часть из них уже прекратила деятельность по инициативе самих владельцев.