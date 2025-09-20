Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025». Об этом сообщает Рязанская епархия.

На конкурс «Серафимовский учитель – 2025» зарегистрировались 837 участников из 58 субъектов Российской Федерации и двух областей Республики Беларусь. Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.

Почётное звание «Серафимовский учитель» было присвоено Татьяне Хреминой, а специальная премия конкурса была присуждена Татьяне Сидельниковой.

Этот конкурс уже 20 лет проводится на Нижегородской земле, и участвуют в нем православные педагоги, которые ставят перед собой важную задачу духовного просвещения подрастающего поколения, воспитания достойных, верующих людей и граждан своей страны.

Традиционно награждение победителей прошло в Дивеево 17-19 сентября, в рамках конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения».