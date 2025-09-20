Суббота, 20 сентября, 2025
13.6 C
Рязань
Общество

Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025»

Анастасия Мериакри

Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025». Об этом сообщает Рязанская епархия.

На конкурс «Серафимовский учитель – 2025» зарегистрировались 837 участников из 58 субъектов Российской Федерации и двух областей Республики Беларусь. Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.

Почётное звание «Серафимовский учитель» было присвоено Татьяне Хреминой, а специальная премия конкурса была присуждена Татьяне Сидельниковой.

Этот конкурс уже 20 лет проводится на Нижегородской земле, и участвуют в нем православные педагоги, которые ставят перед собой важную задачу духовного просвещения подрастающего поколения, воспитания достойных, верующих людей и граждан своей страны.

Традиционно награждение победителей прошло в Дивеево 17-19 сентября, в рамках конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения».

Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025» Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.
Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025» Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.
Два педагога из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель — 2025» Рязанскую область представляли преподаватель истории Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хремина и учитель начальных классов школы №75 Рязани Татьяна Сидельникова.

Самые читаемые материалы

Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Религия

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.
Семья и отношения

18 Софий, 16 Михаилов и один Мирон: что необычного в августовских именах в Рязани?

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало статистику имён, данных новорождённым в августе 2025 года.

Последние новости

Общество

Подрядчик проведет реставрацию Успенского собора за 662,6 млн рублей

Согласно документам, подрядчик должен восстановить стены, своды, крышу, окна, двери, уложить новый пол, укрепить фундамент.
Медицина

Трое недоношенных мальчиков родилось в Рязани за два дня в один и тот же срок

Все трое новорожденных появились на свет в сроке 33 недели и все мальчишки.
Общество

Мужчина уделяет работе на 1,5 часа больше, чем женщина — Рязаньстат

В будни, по сведениям Рязаньстата, день мужчины старше 15 лет проходит следующим образом: на сон отводится 8 часов и 7 минут на «проснуться-потянуться».
Новости России

ВС России нанесли один из мощнейших ударов по Днепропетровской области с начала СВО

Российские войска минувшей ночью нанесли один из мощнейших ударов...
Новости России

В признании Алехина* иноагентом увидели сигнал для Z-сообщества

Признание бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера...
Происшествия

Подросток 16 лет погиб на питбайке в ДТП в Рязанской области

Второе смертельное ДТП произошло в Рязанской области вечером 19 сентября.
Новости России

Очевидца шокировала реакция вдовы топ-менеджера Тюнина на смерть мужа

Вдова гендиректора Александра Тюнина проявила удивительную сдержанность, узнав о...
Происшествия

Пробка образовалась из-за ДТП на выезде из района Никуличи в Рязани

На выезде из района Никуличи на Куйбышевское шоссе произошло ДТП.